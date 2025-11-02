ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици изпратиха поета и светски хроникьор Иван Тенев, известен като Агента (снимки)

Стотици роднини, близки, приятели, колеги и просто фенове изпратиха за последно поета, текстописец, художник, журналист, светски хроникьор и най-вече бохем Иван Тенев. Който не се притесняваше, а дори се гордееше да го наричат Агента.

Поклонението бе в столичния храм "Св. Седмочисленици", а погребението ще е в тесен семеен кръг.

Кристина Димитрова
Иван Тенев е роден в София на 2 септември 1951 г., завършва "Българска филология" в Софийския университет и "Приложна графика" в Художествената академия, който тогава се казва Висш институт за изобразително изкуство "Николай Павлович".

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на естрадни песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Пише текстове още за Лили Иванова, Веселин Маринов, Панайот Панайотов и за много други родни изпълнители.Сигурно няма човек, който да не помни песента "Хвърчило", започваща с думите "Вървях един един следобед без цел и посока".

Журналистическата си дейност той стартира като създател и радиоводещ на "Агенция Тенев" през 1989 г. с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорната неделна програма "Хоризонт за вас" по БНР и спортната рубрика на БНТ "Трето полувреме".

