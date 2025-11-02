Стотици изпратиха поета и светски хроникьор Иван Тенев, известен като Агента (снимки)

Стотици роднини, близки, приятели, колеги и просто фенове изпратиха за последно поета, текстописец, художник, журналист, светски хроникьор и най-вече бохем Иван Тенев. Който не се притесняваше, а дори се гордееше да го наричат Агента.

Поклонението бе в столичния храм "Св. Седмочисленици", а погребението ще е в тесен семеен кръг. Кристина Димитрова

Иван Тенев е роден в София на 2 септември 1951 г., завършва "Българска филология" в Софийския университет и "Приложна графика" в Художествената академия, който тогава се казва Висш институт за изобразително изкуство "Николай Павлович". Орлин Горанов

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на естрадни песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Пише текстове още за Лили Иванова, Веселин Маринов, Панайот Панайотов и за много други родни изпълнители.Сигурно няма човек, който да не помни песента "Хвърчило", започваща с думите "Вървях един един следобед без цел и посока". Стефан Димитров