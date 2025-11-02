Родопското село Момчиловци издигна 31-вия си параклис

В смолянското село Момичловци бе осветен нов параклис, носещ името на Светите безсребърници Козма и Дамян. Така кръгът от малки храмове над родопското село стават вече 31. Той се намира на ключово място - по туристическата пътека "Торнал е Тодю", малко преди Дупчов камень.

След водосвета, отслужен от енорийския свещеник Николай Рангелов в новия параклис бе раздаден курбан за здраве и благоденствие на всички присъстващи.

"Строежът на малкия православен храм започна на 1 юли т. г. с инициатор и ктитор Лазар Гучев. Каузата привлече много хора - дарители, строители и благочестиви християни, готови да помогнат в начинанието. Мястото, където се издига параклисът е дарение от семейството на Станка Кирянова. За цялостното му завършване сумата достигна 35 000 лв., като 22 410 лв. са дарените средства от вярващи християни, в това число 8 600 лв. са събрани от продажба на гоблени, предоставени за каузата от семейството на Павлина Колева, а близо 2 000 лв. са парите от дарителските кутии. Освен това фирми и жители на Момчиловци са дарили строителни материали и доброволен труд", каза кметицата на Момчиловци Сийка Суркова.

Параклисите са с начертани маршрути, които условно са разделени на северна зона, източна и западна зона. Обхождането им изисква време и търпение, защото разположението им е в разнообразен природен ландшафт. Първият маршрут е от селото до "Св. Дух". Пътеката е дълга 7,5 километра и могат да видят общо 4 параклиса. Вторият е от Момчиловци до "Св. Летения" и включва разглеждането на 9 храма, а третия тръгва от църквата и се стига до "Св. Илия" и включва 6 параклиса.