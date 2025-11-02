ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в село Доброславци

При полицейската акция са задържани 70 000 къса цигари без бандерол. СНИМКА: pixabay

Около 70 000 къса цигари без бандерол за открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", съобщи на брифинг в селото комисар Кристиян Костов, който даде подробности по случая.

Акцията е извършена днес от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията, информира Костов. Той каза, че към момента в с. Доброславци текат съответните процесуално-следствени действия, при които е установено огромно количество акцизни стоки без бандерол, пише БТА.

Задържан е един човек, който е криминално проявен, в миналото е бил задържан за подобен вид престъпления. Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи, информира още комисар Костов.

