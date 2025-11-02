КНСБ иска измерител на доходите да не е средната заплата, а заплатата за издръжка

От КНСБ подновиха призива си като измерител за политиката по доходите да бъде възприета така наречената заплата за издръжка, а не средната заплата за страната.

Според лидера на синдиката Пламен Димитров в противен случай има риск от постоянно повишаване на инфлацията:

"Определянето на заплатите със закон, обвързването им единствено и само към величина, която е аритметическа стойност, при това производна на заплатите, за които иде реч, е икономически несъстоятелно. Няма как всички да искаме да сме на средната заплата, независимо колко много сме прави да искаме това. Това е сигурна спирала на инфлация, няма как да не го признаем. Трябва да спре, но трябва да се замени с нещо друго, което не идва от заплатите, а идва от цените", коментира Димитров.

Според определение, въведено от Международната организация на труда, заплата за издръжка е нивото на заплащане, необходимо, за достоен стандарт на живот.

Методологията може да бъде лесно приложена от Националния статистически институт на база на данни от домакинските бюджети, смятат от КНСБ.

По техни данни в над една трета от държавите в Европейския съюз политиката по доходите е обвързана със сумата, необходима за издръжката на живота.