Багер копае в бившия боянски сарай на Ахмед Доган, собственикът започна ремонт

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщи БНТ.

Собственикът на комплекса съобщи пред обществената медия, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

Ахмед Доган заживя в прословутите сараи на ул. "Стар Беловодски път" от 2003 г. , като сградата се водеше хотел и представителен дом на ДПС фондацията "Толерантност", стопанисвана от фирмата "Делта Епсилон". Теренът се простира на 5 дка. Сараят се прочу с барбекю, обявено за незаконно през август 2009 г., което беше съборено след заповед на ДНСК и съдебни дела. В нарушение се оказаха и оградата на сарая и КПП-то. След доброволното им премахване те бяха вдигнати наново.

В началото на лятото миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Но не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал Данаил Папазов обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган и негови поддръжници се опитаха да се върнат в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.

Тогава в имота МВР намери голям брой оръжия, включително и "Калашников". Служители на столичната полиция реагираха на два сигнала на телефон 112. Първият е подаден от политическа партия, а вторият - от собственика на имота. Незабавно към адреса бяха насочени екипи, които да обезпечат обществения ред.

Впоследствие по молба на собственика на имота, от електроразпределителното дружество преустановиха електрозахранването на адреса. Полицаите установили в къщата голям брой оръжия, които не са съхранявани по законово установения ред. "С цел обезопасяване", полицаите изведоха навлезлите в имота.

По случая бяха образувани две досъдебни производства. Едното бе свързано с намерените в сградата осем огнестрелни оръжия, включително автомат "Калашников" - АК-47. Второто досъдебно производство, по което бе образувано и следствено дело, бе за самоуправство, а събраните материали бяха докладвани в Софийска градска прокуратура.