Ивет Лалова: Добрите спортисти са много добри музи...

Психично болен с нож вилня в софийско заведение, арестуваха го

Кадър Фейсбук

Мъж, въоръжен с нож по неофициална информация, вилня в столичен ресторант, предизвиквайки паника сред посетителите, показва видеозапис от охранителната камера, публикуван в социалните мрежи със съгласието на собственичката на заведението.

Инцидентът е станал днес следобед в квартал „Св. Троица", а преди това той е вилнял и в други заведения, предупреждават в коментари под публикацията във Фейсбук.

На записа се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. В същото време в заведението има хора, сред които две млади жени, видимо изплашени от агресивното му поведение.

След това нападателят напуска ресторанта и излиза, а по-късно е арестуван от полицията.

Според жители на квартала, това не бил първият подобен инцидент с този човек. Те разказват, че мъжът, познат в района като Сашко, от години проявявал агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение поради психични проблеми. Въпреки това след време отново е освобождаван.

Кадър Фейсбук

