Радев си го каза: прави партия! Но не от негово име събирали пари. Кои са тарикатите? Намеква

Лидер на движение "Трети март" се оказа бивш активист на Васил Божков, за президентска република се бори враг на Нинова. Държавният глава бесен, че действат от негово име

Хората настояват, навсякъде.

С тези думи Румен Радев отговори в събота дали ще направи партия.

Не е за първи път президентът да намеква за намеренията си и подгрява за своя мистичен проект.

Избра да го направи за първи път в доста спорна обстановка - пред строените гвардейци, навръх Задушница, на Централните софийски гробища. Това място избра, за да съобщи лично и категорично, че негова партия е напът. Че той ще е начело, сам ще свика недоволните от властта, защото “хората настояват”. При това го направи, без да бъде питан от репортерите.

Още от вдигнатия юмрук през лятото на 2020 г. мнозина чакат това да се случи. И отдавна в обкръжението му има нетърпеливи, че той изчаква да свърши и вторият му президентски мандат. Очакваха и да прелее по-рано сили към проект, оглавен от друго лице. Подобен сценарий привидяха всички, когато преди две години Весела Лечева запази марката “Трети март”.

Радев обаче ще изкара докрай и втория мандат на “Дондуков” 2, уверяват наистина близки до него.

Проблемът е, че пикът на вълната му е сега и не е ясно след година колко би изгубил от пропуснатия момент. Вероятно за това - да не бъдат обезверени феновете му по време на дългото очакване, Радев периодично ги подгрява. А тази събота по-категорично от всякога възвести, че личен негов проект ще има.

Дали някава необявена социология го провокира, или отдалечаването на евентуалните предсрочни избори, не е ясно. Но със сигурност има връзка с второто важно съобщение, което направи действащият държавен глава - че никого не е упълномощавал да стяга структури и да взема пари от негово име. Радев беше видимо афектиран на Централните софийски гробища от този факт.

Междувременно проверка на “24 часа” установи, че името “Трети март”, под което преди се очакваше да се случи неговият проект, вече се ползва от друг. Въпросните третомартенци даже се разрастват с фракции като новооснованата им женска. А думите на Радев от събота потвърдиха това.

Само партия, която аз обявя, може да бъде моя партия, избухна той и поименно назова “Трети март” и движението за президентска република. Те и всякакви други производни организации нямат нищо общо с президентската институция, предупреди той.

“Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията”, предупреди още гневният Радев.

Лидер на движение “Трети март” се оказа бивш активист на Васил Божков, за президентска република се бори враг на Нинова. Държавният глава бесен, че действат от негово име

Кой стои зад ерзац президентската партия

Движение “Трети март” е с председател Тихомир Атанасов, който има зад гърба си участие в не една формация, включително в инициативите на подсъдимия бизнесмен Васил Божков. Тихомир Атанасов вече сформирра и женски структури на движението си “Трети март”.

Новият му проект не фигурира в регистъра на политическите партии.

“Това движение “Трети март” няма нищо общо с президента, а е поредната формация, която стъпва върху неговия гръб и авторитет”, обясни пред “24 часа” и бившият евродепутат Петър Витанов. Той бе в основата на първото създадено с такова име движение (запазеното от Лечева в Търговския регистър). То наистина беше свързано с президента, защото се появи месец след като през август 2023 г. от връх Шипка Радев обяви народно движение в защита на националния празник.

В последвалите след това размирни политически години с многобройни избори и парламенти всички очакваха Радев аха да тръгне с “Трети март”. Имаше и спекулации, че ще напусне предсрочно “Дондуков” 2, което, ако няма извънредни избори догодина, вероятно изобщо няма и да се случи.

Когато бившата спортна министърка и настоящ шеф на Българския олимпийски комитет Весела Лечева регистрира наименованието като търговска марка, Витанов уверяваше, че целта им е единствено да се запази 3 март като национален празник. И както идеята той да се замени с 24 май постепенно замря, така същото се случи и с дейността на това движение.

За сметка на това преди дни стана ясно, че във второто движение “Трети март” кипи усилена дейност - учредени са не само женската структура, но и офиси в Стара Загора и Сливен. Друга информация за дейността на тази формация засега напълно липсва. Нямат официален сайт или страница, само група във фейсбук, в която лидерът споделя новини. На 20 октомври председателят Атанасов е пуснал свое

видео с певицата Жана Бергендорф,

в което двамата казват, че подкрепят движение “Трети март”.

Сред тезисите, които качват в групата си във фейсбук, е и този: “Румен Радев е единственото спасение за България”. В постовете си се наричат само “движение” и “инициатива” и не става ясно дали ще прераснат в партия. Именно това, че нямат никакви официални регистрации, ги спасява от обвинение в кражба на запазената марка, макар че носителите й вероятно биха могли да предприемат действия срещу имитаторите.

Тихомир Атанасов през 2024 г. бе

кандидат за евродепутат от листата на обединението на Иван Гешев

“Граждански блок”, което по-късно бе регистрирано като партия.

Преди това е бил национален координатор на партията на Васил Божков “Център”, но ги е напуснал този юли с много от областните им координатори.

А по-назад в биографията му откриваме, че през 2015 г. е бил кандидат за общински съветник в Бургас от “Народен съюз”. Имал е пропуск за парламента като вписан съветник към комисии в няколко събрания от 42-ото насам - по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, както и околна среда и води.

По-голямата част от съветническата кариера наАтанасов е свързана с

депутата от АПС Явор Хайтов,

чийто нещатен сътрудник е и в 51-ото народно събрание.

Другата нова организация, за която Радев предупреди, че се опитва да стъпи на негов гръб, е Движението за президентска република, което заяви, че ще организира и референдум по темата. В основата му е бившият соцдепутат Красимир Янков, който напусна БСП преди няколко години в знак на несъгласие с политиката на тогавашната лидерка Корнелия Нинова. След това основа своя формация “Българска прогресивна линия”, участва в избори в коалиция, но така и изпадна от актуалната политическа сцена.

През есента на 2020 г. шестима депутати, включително и Янков, напуснаха парламентарната група на БСП. С тях бе и Валери Жаблянов, който обаче се върна в партията и дори бе съветник в кабинета на Наталия Киселова, докато тя бе председател на парламента. Тогава, малко след избора на Нинова за председател на БСП, хората на Янков изпаднаха и от Националния съвет на партията, след което те решиха да напуснат изцяло. Новата партия на Янков събра 3700 гласа на парламентарния вот през април 2021 г. и след това постепенно залезе, някои от напусналите с него дори се завърнаха в БСП.

През ноември миналата година Янков опита да съживи политическото си битие и започна да събира подписка за референдум за президентска република. Обяви, че в областните градове и общини ще бъдат “призовани доброволни граждански съвети”, които да учредят гражданско движение за подобна реформа. В края на октомври такова официално бе сформирано, а негов председател е проф. Иво Великов - експерт по национална сигурност и бивш ректор на Академията на МВР. Янков твърди, че не основават партия, а

искат избори за Велико народно събрание през 2027 г.

и промяна в конституцията.

Не за първи път нови формации ползват името на Радев за ракета носител. Така бяха създадени както “Продължаваме промяната” през 2021 г., така и партията на бившия служебен премиер Стефан Янев “Български възход”.

Радев уж се дистанцира и от двете (от “Промяната” - със закъснение, но и с омерзение), но точно името му им помогна да влязат в парламента.

Интересен факт е, че бившата кметица на Каварна Нина Ставрева в момента е общински съветник от листа, която комбинира формацията на Красимир Янков и партията на Стефан Янев игра в общини в коалиция с формацията на Красимир Янков. Тя е и сред инициаторите на движението за президентска република.

