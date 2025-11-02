Хванат да кара мерцедеса си пиян в Пловдив бързо се споразумя с прокуратурата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отнемат колата му в полза на държавата

10 дни след като бил заловен да шофира пиян пловдивчанин си призна и сключи споразумение с прокуратурата.

Мъжът бил спрян за проверка с лекия си автомобил „Мерцедес Е220 от униформените в Пловдив. Те му направили тест с дрегер, а след това и дал кръвна проба, която отчела 1,81 промила алкохол. Бил задържан за 24 часа от органите на реда.

Условната присъда, която е договорил е 6 месеца с изпитателен срок от 3 години. Мъжът ще трябва да плати и глоба в размер на 500 лева. Без книжка остава за 18 месеца. Лекият му автомобил "Мерцедес" се отнема в полза на държавата.

Мъжът ще трябва да плати на МВР Пловдив и разноските по делото, които са 150 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.