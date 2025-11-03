132 станаха партиите, сред новите - на Корнелия Нинова и на Виктория Василева - “майката” на ИТН

Загрява и новата формация на Доган

Четири са новите партии, регистрирани само през тази година (досега). Това става ясно от Регистъра на политическите партии.

Всъщност така 2025-а продължава един вече 30-годишен тренд - средно по 3-4 политически партии се учредяват ежегодно у нас от 1990-а насам. Така за близо три десетилетия и половина демокрация България днес има общо 132 официално регистрирани партии. Числото всъщност дори е по-голямо, тъй като има и залезли, а и такива, които са бързали да се явят на избори още преди да са вписани в регистъра от Софийския градски съд.

А в петък бе направена заявка за още една формация - бившият министър на транспорта в кабинета на Марин Райков и бивш зам.-кмет на София Кристиан Кръстев поведе нов граждански проект, макар засега да е категоричен, че няма амбиции за партийно строителство.

Първата за 2025-а официално вписана партия е "България може" на Кузман Илиев и Иво Русчев. Илиев е бивш журналист, понастоящем анализатор и автор на две книги, а Русчев беше депутат от "Възраждане", но беше изключен от там. Юни миналата година Илиев се яви на европейските избори като независим депутат и взе 0,55%, които не му стигнаха да влезе. Събра обаче 11 057 гласа - повече, отколкото "Левицата" на Мая Манолова, "Български възход" на Стефан Янев и "Зелено движение" например, които са били парламентарни сили. Партията му участва на изборите за общински съвет в Пазарджик на 12 октомври и остана под чертата с 1,19%. Илиев я определя като "модерен, пробългарски консерватизъм", а важните му политически цели са опазване на българските традиции, сплотяване на нацията, стопански, социален и културен разцвет, усъвършенстване на демократичните институции, подкрепа на семействата.

На 9 май регистрация е получила и партията на Корнелия Нинова - бившата председателка на БСП, "Национално движение Непокорна България". Че ще прави формация Нинова обяви още миналия ноември, след като новото ръководство на БСП я изключи от партията заради "катастрофални" изборни резултати под нейно ръководство. Учреди я в края на април като "лявоцентристка народна партия". В нея отидоха приближени на Нинова, сред които и бивши депутати като Иван Ченчев и Георги Свиленски. Досега не са участвали на избори, но често си пускат снимки как обикалят из страната и се срещат с привърженици. Нинова и Калоян Методиев, също бивш депутат, а още по-бивш шеф на кабинета на президента Румен Радев, даже се похвалиха, че са чистили боклук в София заради кризата в "Люлин" и "Красно село".

"Някой ще каже: "Ражда се поредната партия". Не - ражда се различната партия. Ражда се алтернативната партия. Ражда се моралната и управленска алтернатива на мафията, на застоя, на лицемерието, предателството и задкулисието", каза Нинова по време на учредяването. Като основни цели непокорните си поставят повишаване на жизнения стандарт, разграждане на модела на задкулисната държава, утвърждаване на демократични свободи, социална справедливост и отговорност, както и на духовните и морални ценности на българина, създаване на условия ца равни възможности за българите независимо от пол, възраст и религия.

С партийно строителство през лятото са се занимавали и пловдивчани. Общинският съветник Константин Георгиев е основал "Гражданска сила". Той е бил част от партия "Кауза България", а в градския парламент е част от коалиция "Съединени за Пловдив". Пред местния в. "Марица" през септември разказва, че подготвянето на проекта отнело повече от година и вече имат над 3000 симпатизанти. Вече правят свои структури, като започват с общините Марица и Родопи, а амбицията на Георгиев е партията да участва първо с коалиция на президентските избори догодина, а после и самостоятелно на следващия парламентарен вот. Обещава да работи за повече референдуми, върховенство на закона и честен съдебен процес, "утвържадаване на духовните, морални и културни ценности", политики за хората с увреждания, добро взаимодействие с европейските и институции, премахване на корупцията.

Преди месец регистрация е получила и новата партия на Виктория Василева "Има смисъл". Виктория Василева Василева има опит в не една партия през годините. По времето на Иван Костов тя бе лидер на младежкото СДС и депутат от в 38-ото НС. През 2015-2016 г. е основен организатор на референдума на Слави Трифонов, след това се заема с изграждането на структурите на партията и става главен секретар на "Има такъв народ". След като формацията влезе в 45-ото НС, в двата кратки мандата Василева бе зам.-председател на парламента. В 47-ото НС, след като Слави Трифонов изтегли министрите си от правителството на Кирил Петков, през юли 2022 г. Василева напусна групата. Миналата година беше депутат от "Величие" на Ивелин Михайлов. Василева искаше да участва още на изборите през октомври, но ЦИК не я регистрира, понеже предала по-малко от необходимите 2500 подписа. От 29 септември обаче партията вече е официално вписана. Миналата година Василева заяви амбиция да е председател, но сега като лидер е вписан Росен Димов - бивш депутат на Слави Трифонов. Василева не е част от ръководството, но партията е регистрирана на адреса на нейна фирма.

Подписи вече се събират и за 133-ата партия - новата формация на Ахмед Доган. След като той окончателно изгуби битката за ДПС, на 11 септември обяви, че тече процеса по учредяване на "Алианс за права и свободи", както се казва парламентарната им група. Инициативен комитет вече е приел учредителната декларация на партията, а до декември тече тримесечният срок, в който да съберат подписите на поне 500 души с избирателни права, които не членуват в други партии. След това тези хора трябва да се съберат на учредително събрание, за да приемат устав и да си изберат ръководни и контролни органи. За да подадат документи за регистрация в съда, ще са нужни 2500 членове.

Само 23 от партиите са регистрирани извън столицата, най-много са с адрес в Пловдив - седем. Това са "Новите лидери", "Съюз за Пловдив", "Кауза България", "Съюз Региони", "Будна България", "Демократи за отговорност, свобода и толерантностФ (ДОСТ) и новата "Гражданска сила". Две формации са регистрирани в Бургас - СЕК и "Море", а по една има във Варна, Долни чифлик, Ботевград, Кричим, Хасково, Карлово, Ловеч, Русе, Стара Загора, Перник и Септември. Има и две УселскиФ партии - "Русофили за възраждане на отечеството", регистрирана в софийското село Мрамор, и "Величие" с адрес във варненското Ветрино.

Само 21 се представляват от жени, в тях се вля и "Непокорна България" на Нинова. В две от тях има по двама шефове - един мъж и една жена, както е в "Зелено движение" с Тома Белев и Даниела Божинова. А пернишкото "Движение за просперитет" е единственото с две дами начело - Анжела Йосифова и Сирма Томова.