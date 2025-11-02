"Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор)

Чуйте младите, за да покажем, че можем да променяме средата и държавата, призова отличникът Мартин Атанасов

Вече вдъхновявате другите деца да следва тстъпките ви, каза Красимир Вълчев

Как да станем №1 на Балканите, за да развиваме успешна икономика и образование. Отговор на този въпрос ще дадат умните и талантливи деца от клуба на “Отличниците на България”. Догодина “24 часа” навършва 35 г. и заедно с младите хора ще начертае новите трендове за развитието на страната ни.

През тази година 50 красиви умове, превзели върховете в науката още като ученици, влязоха в деветия випуск на инициативата на “24 часа”. Прие ги министърът на образованието Красимир Вълчев. А те прекрачиха прага на виртуална класна стая и специално създадено интерактивно 3D шоу. Те бяха създадени от домакините на церемонията - MINA София - най-новото пространство на имерсивно изкуство.

Министърът на образованието Красимир Вълчев награди отбора по лингвистика.

Много се радвам, че инициативата на “24 часа” ще прерасне от отличаване на тези отличници на България в овластяването в търсене на тяхното мнение за това как трябва да се развива нашата страна и в каква посока да вървим. От години наблюдавам, че

има една много голяма дъвка, че младите са бъдещето, но те

са и настоящето Младите са тук и постигат успехи на международно ниво и прославят държавата. Така че на тези хора трябва да им се даде думата и заедно да покажем, че може да изградим държава и среда за пример и да я оставим за тези след нас, каза Мартин Атанасов. Ученикът, който сам свърши работата на огромните чиновнически апарати на МВР и АПИ и създаде карта на опасните пътища на България, като ползва статистиката за катастрофите. Инициативата му “Черна карта” показа колко е важно за всички ни да има хора, които мислят и имат желание да довършват нещата, с които са се захванали.

“Всеки един от нас може да бъде будител, когато вдъхновява други хора, когато утвърждава ценностите на образованието, на духовността, на добротата, на патриотизма. Постиженията на отличниците вече вдъхновяват други деца и още в ранна възраст са своеобразни будители”, каза министърът на образованието Красимир Вълчев. Той награди Никола Николов, Ванеса Калинкова, Михаил Бошов, Иванимира Неделчева, Калина Иванова, Аглая Анави, Павел Василев и Сирма Караджова. Това е българският отбор по лингвистика, който тази година спечели два златни, два сребърни, два бронзови медала и две грамоти от световното първенство по лингвистика.

Мечтая да бъда полезен на обществото и да решавам казусите на съвремието особено за климатичните промени и устойчиво развитие. Хареса ми посланието за това как човек трябва да се отнася към страха и винаги да върви въпреки него. Това е пряко свързано с това човек да бъде непримирим. Гражданската непримиримост е много важна. Човек трябва да има принципи, да не се примирява лесно в ежедневието и пред важните проблеми и казуси в държавата, да се стреми винаги да показва правилния път и гледна точка, каза Николай Костадинов. Той е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по география и иска да управлява риска от наводнения и пожари.

Илия Ников от Горна Оряховица е уверен, че след десет години ще е астронавт на Марс. Той има бронз от Международната олимпиада по физика в Париж, а ученето комбинира с отглеждането на собствен пчелин. Трябва да осъзнаем, че не правим нещата само за себе си, а за цялата страна. Представяме се на международно ниво под българското знаме и би било много егоистично, ако в един момент се самозабравим и почнем да си мислим, че успехът е само наш. Всъщност го правим в голяма степен заради страната ни, каза Илия Ников.

Все повече деца от випуските на “Отличниците на България” остават

Не заминават, а остават в България. Останете и вие, за да се видим следващата година и в следващите поне 100, каза издателят на “24 часа” Венелина Гочева.

Бизнесът: Вие сте двигател на промените, може да сте лидери на мнение и инфлуенсъри в науката. Чакаме ви на работа при нас!

Йоана Йорданова, Катерина Гетова, Цветелина Цонкова и Мартин Андреев, които спечелиха първите места в европейското състезание по ядрена физика. Тяхната награда връчи Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин" ООД.

В този випуск участват предимно младежи, спечелили международни състезания и олимпиади. Пожелавам им да продължат своето образование, да сбъднат мечтите си и да покажат, че образованите хора могатда променят света и да го направят по-сигурен, по-добър, по-зелен и по-дигитализиран. Пожелавам ви да се наредите сред успешните световни учени! Каня ви в "Елаците-Мед", за да ви покажем един от най-модерните и дигитализирани рудници и как се грижим за природата - как управляваме водите и как рекултивираме почвите. Да ви покажем предприятие, в което науката се реализира на практика, каза Доминик Хамерс, изпълнителен директор на "Геотехмин" ООД.

Николай Костадинов бе отличен от Невена Борисова, директор одиторски консултантски услуги в "ДПМ Металс".

Невена Борисова, директор "Одиторски консултантски услуги" в "ДПМ Металс", пожела на красивите умове да се борят за мечтите си, защото само така ще постигнат успех.

Велина Георгиева - мениджър комуникации събития на Аурубис България награди Кристиан Петров и уникален отбор от 12 деца - Елица Павлова, Жасмин Цветкова, Ема Несторова, Елица Карагеоргиева, Белослава Соколова, Елена Кирова, Ирина Денчева, Дамян Дамянов, Георги Бишков, Ирена Шевкенова, Мария Чолакова и Марина Ашихмина.

Скъпи деца, вдъхновяващи млади хора, продължавайте да мечтаете и се учете от всички предизвикателства по пътя. Вярата на вашите родители ще ви направи смели млади хора. Вече ни предадохте урок по екипна работа. Тя винаги се отплаща. В "Аурубис България" вярваме, че бъдещето е устойчиво. Този дух на бъдещето го виждаме във вас. Гордеем се с вас и ви благодарим, каза Велина Георгиева, мениджър "Комуникации събития" на "Аурубис България".

Крис Захариев, кинорежисьор и влогър: Скачайте в дълбокото и не позволявайте някой да ви каже, че не можете

Преди няколко месеца получих имейл от ученик. Пишеше: “Здрасти, Крис, в деня, в който ти пиша този мейл, завършвам гимназия и се чувствам изгубен в живота. Не знам какво искам да правя, не знам в какво съм добър. Страхувам се да пробвам нещо, защото мисля, че ще си пропилея времето”.

А как да не ни е страх? Мисля, че страхът в нашето поколение е нещо, с което всички се сблъскваме - в училище или на работното място. Ако човек ме гледа отстрани, може би си казва, че правя смели крачки, но истината е, че аз също много често се страхувам. Научих се да не чакам страха да отмине, а да действам въпреки него, да го погледна в очите и да му кажа: “Мръдни се, имам работа за вършене. Имам мечти, които да следвам”.

Мартин Атанасов получи наградата си от Крис Захариев

Тази вътрешна борба е нещо, през което преминавам във всичко, с което се захващам. Научих се да рискувам - имам ли идея, да скачам директно с главата надолу във водата и да не допускам вариант, в който нещата могат да не се получат. Много често ще срещате хора, които ще ви казват: “Няма как да стане, откажи се.” Но не ги слушайте. Никога не губете любопитството си и този вътрешен глас, който ви казва: “Ами ако стане?”.

Когато бях в гимназията и започнах моя YouTube канал, бях 10-и клас. Тогава YouTube тепърва навлизаше в България. Нямаше много хора, които бяха блогъри. Имах идеи, за които ми беше любопитно как биха изглеждали, ако ги снимам, кача и споделя с моите приятели. Тогава си мислех, че най-вероятно моите приятели ще ги гледат, а след това постепенно ще им омръзне и всичко от само себе си ще умре. Хората започнаха да следят канала и да ми пишат, ставаха все повече и повече. Изведнъж от просто моите приятели станаха стотици, след това хиляди, десетки хиляди.

Моите родители тогава ме питаха: “Защо го правиш? Защо споделяш в интернет?”. През цялото време бях воден от това любопитство.

Завърших гимназия. Две седмици преди изпита за кандидатстване в НАТФИЗ реших да кандидатствам. Казах си: “Защо не пробвам?”. Всички около мен ми повтаряха: “Не, не, няма как, хората се готвят с години”. Наистина е така. Но успях, приеха ме и започнах да се занимавам с кино.

Завърших а кинорежисура. Казах си: “А какво, ако създам свое студио заедно с моите приятели и започнем да творим в един професионален и голям мащаб”. И просто го направих. Днес там правим едни от най-големите рекламни кампании в България. Отново се водим от същия въпрос: “А какво, ако стане?”.

Скачайте в дълбокото и не позволявайте някой да ви каже, че не можете. Следващия път, когато чуете гласа на страха, мисля, че вече знаете какво да му кажете. Много се гордея с вас. Страхотни сте!



Партньори на инициативата са група "Геотехмин", "ДПМ Металс", Аурубис България, А1 и "Трейс" и домакинът на събитието MINA.