В Пловдив и Антон протестират заради жертви на катастрофи, искат бързо разследване

Протести в името на жертвите на катастрофи се проведоха в Пловдив и Антон, съобщи bTV. В селото близки на загиналия преди две седмици Мартин блокираха временно Подбалканския път, а в трада на тепетата настояха за по-тежки присъди за убийците зад волана.

Сълзи на очите и черни знамена. Така изглеждаше площадът в Антон. Близки, роднини и приятели на 23-годишния Мартин Димитров настояха за бързо и прозрачно разследване.

Младежът загина в нощта на 17 срещу 19 октомври. На прав участък - след като пиян шофьор с над 30 нарушения започва преследване с автомобил на негов познат.

Лек автомобил навлиза в насрещното със скорост в пъти над разрешената. Губи контрол и се блъска в челно в трeти автомбил в който е бил 23-годишният младеж.

„Първо казаха, че единият автомобил го няма, после стана така, че има втори автомобил, установен впоследствие. Нито кръвни проби е давал, нито каквото и да е", каза бащата на загиналия Мартин, Ивайло.

Бащата допълва - часове след катастрофата близки на единия от шофьорите дори поискали приятелство в социалните мрежи на сина му.

„На телефона на умрелия ми син като го отключихме получих поканата. На следващия ден в 22 часа. Това е отвратително", казва той.

С протестно шествие до лобното място на Мартин настояха за строги наказания. И запалиха свещ в негова памет.

„Да са по-толерантни на пътя. Да внимават, да няма такива поражения, наранени семейства", призовава приятел на Мартин.

Шофьорът, причинил катастрофата е в ареста. Другият - е на свобода.

В Пловдив близки на загинали поискаха по-тежки и по-бързи присъди. На протеста дойдоха родителите на 15-годишния Никола, загинал с колата на негов приятел - с книжка от две седмици.

„Това е човешки живот, това съсипва и нас, и родителите ни, брат, сестри, край... животът спира и гледаш да продължиш по някакъв начин, какво да ви кажа – нито в мъртвите, нито в живите", казва Мария, майката на загиналия Никола.

Три години след инцидента младежът, причинил катастрофата, е осъден на две години и четири месеца затвор.