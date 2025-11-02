ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на Агенцията по храните Светлозар Патарински...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21634535 www.24chasa.bg

42-годишен с 1,2 промила алкохол в кръвта е помел шестте коли на бул. "Витоша"

Цветелина Танкинска

[email protected]

5020
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев

42-годишен с БМВ и с 1,2 промила алкохол в кръвта е помел шестте коли на бул. "Витоша" преди минути, научи "24 часа". 

Той ще бъде задържан за 24 часа. В момента на мястото има полиция. Към този час няма данни за пострадали.

За инцидента първи съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Според потребителя, публикувал снимки на смачканите автомобили, БМВ-то, което се вижда на кадрите, е причинител на катастрофата.

Друг участник в дискусията пише: "поредните безсмъртни, с лъскави коли, пометоха 10 коли на бул. "Витоша" 93 пред ЦКБ. Шофьорът невинно каза, че е карал с 50 км.

Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Ще излязат скоро снимки и ще видите колко по 50 е била скоростта."

Един от коментарите е на свидетел на бруталното помитане на автомобилите. Твърди, че е дал показания. Тестът за наркотици на шофьора е бил отрицателен.

Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Шофьор помете няколко коли на бул. "Витоша". СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Шофьор помете няколко коли на бул. "Витоша". СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Шофьор помете няколко коли на бул. "Витоша". СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев
Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Петър Василев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета