42-годишен с 1,2 промила алкохол в кръвта е помел шестте коли на бул. "Витоша"

42-годишен с БМВ и с 1,2 промила алкохол в кръвта е помел шестте коли на бул. "Витоша" преди минути, научи "24 часа".

Той ще бъде задържан за 24 часа. В момента на мястото има полиция. Към този час няма данни за пострадали.

За инцидента първи съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Според потребителя, публикувал снимки на смачканите автомобили, БМВ-то, което се вижда на кадрите, е причинител на катастрофата.

Друг участник в дискусията пише: "поредните безсмъртни, с лъскави коли, пометоха 10 коли на бул. "Витоша" 93 пред ЦКБ. Шофьорът невинно каза, че е карал с 50 км. Част от пометените коли на бул. "Витоша" СНИМКА: Фейсбук, профил на Boris Ganchev Ще излязат скоро снимки и ще видите колко по 50 е била скоростта."

Един от коментарите е на свидетел на бруталното помитане на автомобилите. Твърди, че е дал показания. Тестът за наркотици на шофьора е бил отрицателен.