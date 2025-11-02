Оставиха зад решетките две жени, завлекли старозагорка с 2103 лв. - щели да й уговорят кредит

Пускали обяви в социалните мрежи, на пострадалата обещали да осигурят 50 000 лева заем

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 33-годишната Елена Сидерова от Кюстендил и бургазлийката Катя Мазнева, на 68 г., обвинени в измама с обещания за кредити. Разследването срещу тях започнало след сигнал от старозагорка, че са я ужилили с 2103 лв.

Според обвинението двете се сговорили да вършат престъпления - измами, в периода от началото на годината до месец юли. Пускали обяви в социалните мрежи, в които предлагали отпускане на кредити. Щели да гарантират, че човекът ще получи пари, но трябвало да си плати такса за услугата.

Сидерова и Мазнева са привлечени към наказателна отговорност за това, че от края на май до 2 юли са взели по този начин 2103 лв. от жена, която впоследствие се оплакала на органите на реда.

В средата на октомври Окръжният съд в Стара Загора уважил искането на прокуратурата и оставил двете жени зад решетките. Те обжалваха пред Апелативния в Пловдив, но мярката им за неотклонение не беше изменена. Според адвокатите им обвиненията не са подплатени с достатъчно доказателства.

"Списък на лица превеждали пари не показва нито връзката между тях и подзащитната ми, нито обвинението. Няма данни тези лица да твърдят, че спрямо тях е извършена измама, няма данни за жалби и оплаквания. Напълно е възможно да имат логично основание за преводите", изтъкна защитничката на Елена Сидерова Мария Райчева. По думите ѝ единствено една жена е заявила, че е била измамена. Колегата ѝ Тодор Стефчев, който брани Катя Мазнева, пък посочи, че арестът е прекалено тежка мярка за неотклонение в случая.

Прокурорът Атанас Янков обаче контрира адвокатите и изтъкна, че дори Сидерова в обясненията си разкрила механизма на измамата. По думите му в случая става въпрос за продължителна схема, а не за еднократно деяние. И добави, че в миналото Мазнева е осъждана за същото.

"Ако може да ме пуснете, няма вероятност да се укрия и няма да го направя", измоли Елена Сидерова магистратите, но без успех.

Определението на Апелативният съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.