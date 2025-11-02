ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С бунтарите или гангстерите: всеки трябва да избер...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21634960 www.24chasa.bg

Двама затворници са избягали в Ловеч, единият вече е задържан

Росица Христова

[email protected]

2572
Двама затворници, излежаващи присъди в Ловешкия затвор, са успели да избягат

Двама затворници, излежаващи присъди в Ловешкия затвор, са успели да избягат, но единият вече е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът за бягството е получен около 18 ч. И двамата бегълци са 21-годишни и са изтърпявали наказанията си в затворническото общежитие „Полигона".

Там при облекчен режим са лишените от свобода с по-леки присъди.

Свободата на единия траяла само около час, тъй като той бързо бил намерен и задържан. Заловили го в рамките на града, недалеч от „Полигона", съобщиха пък от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец.

Полицейското присъствие в целия град е засилено. Изходите на Ловеч са завардени. Провеждат се издирвателни мероприятия за установяване местонахождението и на втория мъж, добавиха от полицията

Двама затворници, излежаващи присъди в Ловешкия затвор, са успели да избягат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета