Двама затворници са избягали в Ловеч, единият вече е задържан

Двама затворници, излежаващи присъди в Ловешкия затвор, са успели да избягат, но единият вече е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът за бягството е получен около 18 ч. И двамата бегълци са 21-годишни и са изтърпявали наказанията си в затворническото общежитие „Полигона".

Там при облекчен режим са лишените от свобода с по-леки присъди.

Свободата на единия траяла само около час, тъй като той бързо бил намерен и задържан. Заловили го в рамките на града, недалеч от „Полигона", съобщиха пък от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец.

Полицейското присъствие в целия град е засилено. Изходите на Ловеч са завардени. Провеждат се издирвателни мероприятия за установяване местонахождението и на втория мъж, добавиха от полицията