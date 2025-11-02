Рая Назарян: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен, отколкото реформаторски

"Благодарение на това, че в момента България има редовно правителство, бюджетът ще бъде внесен преди годината, за която се отнася. Което е един от големите приоритети, заради които се създаде коалицията. Реално оттук нататък, в рамките на следващите дни, предстои трите бюджетни закона да бъдат разгледани от Тристранния съвет, след което Министерският съвет да ги приеме и да ги внесе в Народното събрание". Това заяви новата парламентарна шефка Рая Назарян пред БНТ

И продължи: "Оттам нататък вече ще се ясни и конкретните параметри по политиките и можем да започнем вече конкретния дебат. Но от обсъжданията до момента, от това, което е ясно, че няма да има съществени промени в политиките, нито по отношение на приходите, нито по отношение на разходите. Бюджетът ще бъде балансиран според разписаното национално законодателство и бихме могли да го определим повече като консервативен, отколкото като реформаторски. Среднощните заседания обикновено са при гласуванията на второ четене и най-вече на големия бюджет, другите минават по-бързо и те са въпрос на организация. Винаги би могло в един ден да бъдат представянията на докладите, както и самите дебати, а в друг ден да бъде самото гласуване, тъй като винаги има много предложения между първо и второ гласуване. За да могат да знаят депутатите детайлно и ясно какво гласуваме, е добре това да бъде в един по-свеж ден, за да може да протече този процес нормално и безпроблемно".

"Аз мисля, че скоро не сме имали бюджет, който да бъде приеман толкова навреме и внесен, когато е предвидено - точно преди започването на бюджетната година, за която се отнася. И в този смисъл не е имало никакви тестове. Естествено, всеки един детайл обсъждаме в Съвета за съвместно управление и съобразено, разбира се, и с Европейската комисия, защото това е вече наше задължение. Нямало е никакви тестове и преди да има конкретики по бюджетните рамки, по финансовата рамка на държавата, считам, че няма нужда да се коментира", добави Назарян.

"Законодателството и системите в държавата са приведени в съответствие, в готовност за преминаване към единната европейска валута. Бюджетът ни е в евро, което означава, че от 1 януари 2026 година и държавата, и Българската народна банка ще могат вече да преминат през този процес съвсем плавно и безпроблемно. Разбира се, всеки технически въпрос по тази тема е изцяло в компетенциите на изпълнителната власт. А що се отнася до референдума, това искане на президента беше изцяло противоконституционно. И аз съм сигурна, че той самият е наясно с това, тъй като самият Конституционен съд има произнасяне в тази посока. И всеки юрист би постъпил по абсолютно същия начин, а именно, с разпореждане да върне искането на президента като недопустимо. И по този въпрос мога да кажа, че госпожа Киселова не е била сама в обсъждането и взимането на решението, защото ние заедно сме обсъждали, сме правили анализ на законодателството, така че да постъпим по най-правилния и законосъобразен начин", каза още тя.