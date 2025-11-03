ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бритни Спиърс изтри профила си в инстаграм

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21635643 www.24chasa.bg

Хванаха и втория избягал затворник в Ловеч

1724
Полиция СНИМКА: Архив

Двама избягали затворници вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият - около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч за NOVA.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона", където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона", съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Вторият беглец е бил задържан на улица в града.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета