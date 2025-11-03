Свидетел на снощното меле на коли на бул. "Витоша" - шофьорът се държеше нагло и предизвикателно

Видяхме шофьорът, хората щяга да го линчуват. Не се държеше неадекватно, но нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време, към полицаите се държеше едва ли, че не е виновен. Обясняваше, че се е движил с 50 км/ч.

Това разказа очевидец на инцидента от снощи, при който 42-годишен с БМВ и с над 1,2 промила алкохол в кръвта помете шест коли на бул. "Витоша". Той беше задържан.

Всички ударени автомобили са на съседи, включително и на свидетеля, който разказа какво е видял пред Нова телевизия. По думите му обаче пострадалите коли са четири, а не шест, както и един контейнер за боклук. От удара той е стигнал по алеята на отсрещната страна надолу по булеварда.

Шофьорът е имал и спътничка, тя седяла настрани и също твърдяла, че не са се движили с висока скорост.

"Пожарната идваше и рязаха тенекии. Стана ясно, че се е движил с над 150 км/ч. Редовно се случва да се минава с такава скорост оттук. Нагли е единствената дума - да карат мощни автомобили и да прелитат и в двете посоки. Преди 1 година дори имаше същия случай, но с по-малко пострадали коли - само 2", разказа още свидетелят.