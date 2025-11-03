Стефан Бакалов: Марихуаната сега е в пъти по-силна от тази преди 10 гoдини

Не са засичани розови мечета с наркотици. Има много наркотици под формата на бонбони и лакомства. Задържали сме такива мечета преди 2 години – екстази. Това заяви пред БНТ Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници".

„Марихуаната е най-често използваният наркотик, това не е новина. Но активната съставка в съвременната марихуана е в пъти по-силна от това, което бяхме свикнали да се пуши масово. Сега има тетрахидроканабинол с повече от 25%, което води до отключване на тежки психози – това не се е случвало преди 10 години", подчерта той.

По думите му в България кокаинът е некачествен.

„Трендът в глобален план се измества към много по-мощни от фентанила синтетични опиоиди, които са 200-300 пъти по-мощни от познатите ни опиоиди като морфин и хероин", каза още Бакалов.