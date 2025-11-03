Боян Магдалинчев: Решихме коментарът ни към Слави Ангелов за заплатите ни да е по-търпим

Висшият съдебен съвет е колективен орган и когато трябва да вземат решения, той се събира. Преди това може на по-малки групи да има обсъждания. Във ВСС се реши реакцията на коментара на главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов за заплатите ни да е по-търпима. В първия вариант имало квалификации. Той отказа да се извини.

Не е 20 000 лв. заплатата на член на ВСС, каза Магдалинчев, но не посочи какво е месечното възнаграждение на член на ВСС, само, че е е еднакво. Били далеч по-малки. Обясни, че за 2024 година е взел бонуси в размерите на 2 заплати. Когато му бе разбито как с добавките за прослужено време, парите за облекло и с бонусите, всеки член на съвета е вземал по 23 000 лв. на месец за 2024 г., Магдалинчев каза, че това не е заплата. Коментира, че средствата за предвидени в закона и ги нарече приходи.

Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите - 1700, каза Магдаличнев. И добави, че с правосъдния министър били предприети мерки за по-бързото завършване на делата. Посочи, че се "създава усещане за бавно правосъдие". Но съдът се съобразявал със свидетели, които понякога не можели да бъдат открити.

Разговарях с главния прокурор Борислав Сарафов, той е посетил бития с чук прокурор Иво Илиев в болницата. Семейството му е поискало да не се шуми по случая, каза Магдалинчев. Посочи, че не знаел Илиев да е имал охрана в миналото. Това е било след убийството на Мартин Божанов-Нотариуса. Отрече изнесеното от съдия Владислава Цариградска, че 1000 съдии са подслушвани.

Прокуратурата трябва да провери твърденията на Любена Павлова, че шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е била близка до Петьо Петров-Еврото, посочи Магдалинчев.

Борислав Сарафов е иф главен прокурор. Има 3 решения на отделни съдебни състави, а не общи позиции, каза Магдалинчев по повод решения на ВКС и Софийския апелативен съд, че след 21 юли Сарафов не е главен прокурор, тъй като шестте му месеца като временно изпълняващ длъжността са изтекли. ВСС не се съгласи с това, посочи, че законът за лимита на изпълняващия функциите не важи за него, защото е в заварено положение. Сарафов щял да е на поста до промяната на закона.