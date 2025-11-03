83-годишна жена загина при пожар във Враца, дъщеря ѝ е с опасност за живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухнал тази нощ в апартамент във Враца. Пристигналите по сигнал огнеборци потушили пламъците в жилището, което е изгоряло почти напълно.

При огледа в една от стаите била открита мъртва 83-годишна жена. Нейната 55-годишна дъщеря пък била намерена в безпомощно състояние и с множество изгаряния. Пострадалата веднага е била обслужена във врачанската болница и препратена в клиниката по изгаряния на „Пирогов" в столицата с опасност за живота.

От полицията съобщиха, че вероятната причина за пожара е от неизправен отоплителен уред. Предстои допълнителен оглед днес, а по случая е образувано досъдебно производство.