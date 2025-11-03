34-годишен асеновградчанин влиза в затвора, за втори път го хванали да кара пиян

Пробата показала малко над позволените стойности, но се оказало, че е в изпитателен срок на условна присъда за шофиране пиян

Шофьор от Асеновград влиза в затвора за осем месеца, след като е бил хванат зад волана на лек автомобил "Мерцедес" под въздействието на алкохол. 3 дни след случая той е бил изправен пред Районния съд в родния си град и е сключил споразумение с прокуратурата, което включва и 1000 лв. глоба. Лишаването от свобода ще изтърпи при първоначален общ режим.

Нарушението е било извършено на 28 октомври в Садово. Ден по-късно излязла химическата му експертиза, която показала, че е седнал зад волана с 0,62 промила алкохол в кръвта. Макар стойностите да са малко над позволеното от закона, асеновградчанинът не е успял да се споразумее за по-леко наказание, тъй като му се случва за втори път. На 10 юли 2023 г. той договорил 6 м. условно с 3-годишен изпитателен срок, сред като бил спипан да шофира "Форд Фюжън" без регистрационни номера и с 1,32 промила.

Тогава книжката му била отнета за 9 месеца. Новото наказание на 34-годишния мъж също включва лишаване от право да управлява МПС, но за 2 пъти повече време. Той трябва да плати 489,44 лв. за направените разноски по делото и стойността на мерцедеса от 4011 лв., тъй като колата не е негова собственост.

Определението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.