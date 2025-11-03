Трайчо Трайков: Паркингът на депутатите трябва да се премести от площада до катедралата

Администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата. Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук. Преди дни Трайчо Трайков предупреди, че сградата на парламента на пл. "Народно събрание" 2 се разпада.

"Бих искал депутатският паркинг (маскиран като зона за сигурност) да се премести от площада до катедралата на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, където наистина си е зона за сигурност", посочи още той.

Ето и целия пост

В отговор на предписанието ни за незабавно обезопасяване, администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата и е изпратила до медиите информация за свършеното от 2023 г досега. Вероятно ще я получим и по официален път, каквато е практиката. С оглед на сложните законови процедури е напълно възможно да е извършена значителна по обем работа, която не се вижда, но ще продължим да следим ситуацията.

В този ред на мисли, положението с бившата германска легация (стария Нотариат) е още по-сериозно и там също чакаме спешни действия от държавата в лицето на МК.

В директното включване по БТВ преди малко казах, че в никакъв случай не бих искал да се стига до заповед за забрана на ползване на сградата на Народното събрание. По-скоро бих издал заповед за задължително ползване, ако можех!

Също така бих искал депутатският паркинг (маскиран като зона за сигурност) да се премести от площада до катедралата на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, където наистина си е зона за сигурност. Сегашното му местоположение се пада в район Оборище и с колегата Георги Кузмов - Кмет на район "Оборище" сме абсолютно единодушни по въпроса.