Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Засаждат 20 100 фиданки на мястото на изгорелите борове край Арбанаси

Дима Максимова

Първоначално ще бъдат залесени 67 дка Снимка: Община Велико Търново

Кампанията по залесяване на местността Гарга баир започва още този месец. Това обяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

„Ще възстановим горския фонд, унищожен от големия пожар на 8 юли. Към днешна дата обгорелият терен вече е почистен – премахнати са всички изгорели дървета, както и изсъхналите и болни стари борове. Оформени за тераси за новото залесяване. Предстои специализирана подготовка на почвения слой", коментира Панов.

Професионалното залесяване стартира на 17 ноември, уточняват от администрацията.

На 22 ноември – събота, в акцията ще могат да се включат и доброволци. Препоръчителна е организацията по групи.

Записването на доброволци започва от понеделник - 3 ноември, в отдел „Екология, чистота и озеленяване" в Община Велико Търново. Телефоните за контакт са 062619502, 062619503 и 062619522.

Сборният пункт на 22 ноември ще е в района на старата чешма „Каменец" край пътя между Велико Търново и Арбанаси, началото е в 9:00ч. Подробности около логистиката ще бъдат оповестени в следващите дни.

В първия етап на залесяване през ноември ще бъдат обхванати 67 декара от „Гарга баир", осигурени са 20 100 дръвчета от Държавното горско стопанство и бизнеса. Избрани са местни широколистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът на дърветата е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд.

Възстановяването на горския фонд бе подето като инициатива от кмета Даниел Панов в дните след пожара. На място още тогава Панов, лесовъди, експерти по горите и университетски преподаватели направиха обстоен оглед и набелязаха нужните мерки. Кампанията обединява Община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и филиала му в старата столица, Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет и др.

