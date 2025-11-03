Борислав Гуцанов: Правилното решение бе минималната заплата да е 620,20 евро

Правилното решение беше минималната заплата да бъде такава, каквато е разписана по закон -620,20 евро (1213 лв.). Това каза социалният министър Борислав Гуцанов преди Надзорът на НОИ, който за втори път ще разгледа проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Това се наложи след като изненадващо правителството първоначално реши да не спазва закона и предложи минималната заплата да е 605 евро. Бизнесът и синдикатите така и не разбраха как се е стигнало до това число. Освен това се предлагаше за поредна година да замръзне и втората година от майчинството на 780 лева. Така първоначално Надзора на НОИ подкрепи тези идеи на правителството. В четвъртък коалиционния съвет реши да го поправя преди още да е влязал за обсъждане в парламента. Дотук са ясни три промени - минималната заплата ще е 620,20 евро, а другите две са за майчинството - през втората година ще е 460 евро, или от 780 става 900 лв., което е 15-процентно увеличение. Успоредно с това майките, които се върнат на работа през втората година от отглеждането на детето, ще получават 75% от обезщетението, а не 50 на сто, както е в момента.

Вноската за пенсия обаче ще се вдигне с 2%.

Искам да благодаря на коалиционните партньори, че има второ заседание на Надзора на НОИ, каза още Гуцанов.