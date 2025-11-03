ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21636325 www.24chasa.bg

Движението по пътя Варна – Златни пясъци от днес ще бъде само в едното платно

744
Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци. Снимка: pixabay

Движението по пътя Варна – Златни пясъци от днес ще се осъществява двупосочно в южното платно. Ограничението важи от кръговото кръстовище на Екопарка към разклона за курортния комплекс. Участъкът е около 3,5 километра и ще бъде затворен целият, а не на етапи, съобщава БТА.

Причината за промените на движението е големият проект на „ВиК – Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи. Крайният срок на целия проект е август 2026 година.

Пак от днес в града започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета. От администрацията съобщават, че борбата с гризачите е поверена на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация".

Трафикът в района е сигнализиран с пътни знаци. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета