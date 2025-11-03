Движението по пътя Варна – Златни пясъци от днес ще бъде само в едното платно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по пътя Варна – Златни пясъци от днес ще се осъществява двупосочно в южното платно. Ограничението важи от кръговото кръстовище на Екопарка към разклона за курортния комплекс. Участъкът е около 3,5 километра и ще бъде затворен целият, а не на етапи, съобщава БТА.

Причината за промените на движението е големият проект на „ВиК – Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи. Крайният срок на целия проект е август 2026 година.

Пак от днес в града започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета. От администрацията съобщават, че борбата с гризачите е поверена на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация".