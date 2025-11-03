ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Думата на годината е число и няма точно определени...

Жена е в болница, след като мъжът й, пиян, обърна мотофреза с дърва

Дима Максимова

Пиян мъж е със счупен череп, а жена му с потрошен крак, след като паднали от мотофреза. Произшествието е станало около 13,00 ч. в неделя в село Вонеща вода, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация 52- годишен  местен жител управлявал мотофреза, с прикачено полуремарке, без регистрационна табела, натоварена с дървесина. При изкачване по улица в селото водачът е загубил управление над превозното средство и е паднал от него, след което е паднала и съпругата му, която пътувала до него.

На водача е причинена фрактура на черепа, а съпругата ме у с фрактура на крака. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница, той е отказал лечение. Изпробван е за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,53 промила.

Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

