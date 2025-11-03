Издирват жена, изчезнала на Витоша

Издирва се жена в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни.

По данни на Планинската спасителна служба условията за туризъм в планините са подходящи за сезона. Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.