Пиян украинец заби колата си в стълб в Свети Влас

Около 22.10 ч. в събота, в Свети Влас, срещу к-с "Райска градина" в посока "Елените", поради движение с несъобразена скорост при навлизане в десен завой и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в метален стълб на уличното осветление, лек автомобил, с украинска регистрация, управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила, живеещ в Свети Влас.

Водачът не е получил сериозни наранявания, съобщава БНР.

Нанесени са материални щети по металния стълб за уличното осветление.

Украинецът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел - 2.51 промила.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, автомобилът е иззет.

По случая е образувано бързо производство