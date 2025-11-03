ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха трупа на 58-годишен след пожар в къща в Хи...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21636802 www.24chasa.bg

Рокер е в болница, заби се в кола край Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1636
Катастрофа с мотор. Снимката е илюстративна Снимка: Архив

46-годишен мотоциклетист е пострадал на пътя София – Варна, в участъка на разклона за с. Момин сбор. Произшествието е станало в събота около 12,30 ч. , информира ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация мотоциклет, управляван от 46-годишен от Павликени, се е ударил в задната част на движещ се пред него лек автомобил.

В резултат на това е пострадал мотоциклетистът, който е настанен за лечение във великотърновската болница с фрактура на крака, спътничката му е с леки наранявания и не е настанявана в болнично заведение.

Водачите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Катастрофа с мотор. Снимката е илюстративна Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета