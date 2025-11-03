Рокер е в болница, заби се в кола край Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

46-годишен мотоциклетист е пострадал на пътя София – Варна, в участъка на разклона за с. Момин сбор. Произшествието е станало в събота около 12,30 ч. , информира ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация мотоциклет, управляван от 46-годишен от Павликени, се е ударил в задната част на движещ се пред него лек автомобил.

В резултат на това е пострадал мотоциклетистът, който е настанен за лечение във великотърновската болница с фрактура на крака, спътничката му е с леки наранявания и не е настанявана в болнично заведение.

Водачите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.