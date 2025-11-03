Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео, снимки)

Сараят на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече е срутен, видя репортер на " 24 часа", след като ден по-рано багер влезе в комплекса на ул. "Стар Беловодски път".

Комплексът се намира на ул. "Стар Беловодски път".

Ахмед Доган заживя в прословутите сараи на ул. "Стар Беловодски път" от 2003 г. , като сградата се водеше хотел и представителен дом на ДПС фондацията "Толерантност", стопанисвана от фирмата "Делта Епсилон". Теренът се простира на 5 дка. Сараят се прочу с барбекю, обявено за незаконно през август 2009 г., което беше съборено след заповед на ДНСК и съдебни дела. В нарушение се оказаха и оградата на сарая и КПП-то. След доброволното им премахване те бяха вдигнати наново.

В началото на лятото миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Но не успя да се върне в Бояна, тъй като собственикът на комплекса в столичния квартал Данаил Папазов обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган и негови поддръжници се опитаха да се върнат в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.