Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур

Дияна Райнова

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Мъж и жена загинаха в катастрофа край село Оногур, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 2 ноември, около 12:15 часа е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие в района на село Оногур. Установено е, че за времето от 20 часа на 1 ноември до 11 часа на 2 ноември лек автомобил „Опел" се удря в канавка и спира движението си в крайпътно дърво. На място загиват жена на 45 години и мъж на 33 години. По случая е образувано досъдебно производство.

