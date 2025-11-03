Мъж и жена загинаха при тежка катастрофа край село Оногур

Мъж и жена загинаха в катастрофа край село Оногур, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 2 ноември, около 12:15 часа е получено съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие в района на село Оногур. Установено е, че за времето от 20 часа на 1 ноември до 11 часа на 2 ноември лек автомобил „Опел" се удря в канавка и спира движението си в крайпътно дърво. На място загиват жена на 45 години и мъж на 33 години. По случая е образувано досъдебно производство.