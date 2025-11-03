68-годишен мъж с опасност за живота след пожар в село Разделна

Мъж на 68 години е с тежки изгаряния и опасност за живота, след като в дома му в село Разделна е избухнал пожар, съобщиха днес от дирекцията на полицията във Варна. Пристигналият на място екип пожарникари е овладял огъня. Пострадалият е настанен в болница, той е с около 90 процента изгаряния, съобщават от БТА.

По случай е образувано досъдебно производство.

В средата на октомври двама мъже пострадаха при пожар в дом за хора в нетрудоспособна възраст. Те са обитавали вила тип „бунгало" в местността Св. Никола край Варна.