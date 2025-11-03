ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха трупа на 58-годишен след пожар в къща в Хи...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21637125 www.24chasa.bg

Шофьорът, помел 6 коли в София, е бивш шеф в държавната фирма "Автомагистрали"

6704
Снимка: Иван Владимиров, фейсбук групата "Катастрофи в София"

Шофьорът, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната фирма „Автомагистрали".

Водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали", която е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщава bTV.

Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.

Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.

Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.

Снимка: Иван Владимиров, фейсбук групата "Катастрофи в София"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета