Откриха трупа на 58-годишен след пожар в къща в Хи...

Иззеха дрога от двама за ден при проверки в Добрич

Дияна Райнова

612

Иззеха дрога от двама само за ден при проверки в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 2 ноември, около 9:10 часа в град Добрич е извършена проверка на 20-годишен мъж. Установена е суха тревна маса, реагираща на канабис.

Същия ден при проверка на 48-годишен мъж са намерени пакетчета със кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. На 31 октомври, около 14:00 часа отново в Добрич, при проверка на лек автомобил „Дачия" пътник в колата - младеж на 16 години, предава кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

