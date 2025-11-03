Обвиниха и задържаха мъж, държал 3500 кутии цигари без български бандерол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж за държане на цигари без бандерол, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 02.11.2025 г. в село Доброславци обвиняемият П.П. в гаражна клетка е държал 3500 кутии цигари без български бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за от 1 до 6 години и глоба.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесе искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо П.П.