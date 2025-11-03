Източили 300 литра гориво от македонски ТИР край Брусарци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само за два дни втори случай в Монтанско на източено гориво от апаши от ТИР-ове с чуждестранна регистрация засякоха полицаи.

300 литра дизел e източил неизвестeн апаш от резервоара на македонски ТИР, спрял на почивка край град Брусарци. Преди 22 часа в събота 42-годишният шофьор отбил от главния път, за да пренощува. Сутринта в неделя към 6,30 часа, когато трябвало да продължи пътя си, мъжът установил, че горивото от резервоара му е източено.

Ден по-рано полицията регистрира друг случай на посегателство. 700 литра дизел са източени от турски ТИР.