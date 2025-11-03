Зам.- министър Витанова даде начало на строителните дейности за повишаване на енергийната ефективност на сграда на БАН

"Радвам се, че Българската академия на науките се възползва от мярката по Плана за възстановяване и устойчивост и днес даваме старт на ремонтните дейности, които ще модернизират тази красива сграда." Инвестиция от над 5 млн. лв. е осигурена за повишаване на енергийната ефективност на сградата на БАН, Учебен корпус "Ректорат" - бул."Цариградско шосе" 73". Това съобщи зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова при обявяването на старта на строителните дейности по проекта, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

На събитието присъстваха и председателят на БАН чл. кор. Евелина Славчева, акад. Юлиян Ревалски и Марияна Иванова, зам.- кмет „Образование, култура, електронно управление и спорт" на община Слатина.

В сградата на БАН, в която се помещава Институтът по биология и имунология на размножаването, не е ремонтирана повече от четиридесет години. Средствата се предоставят по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради на Българската академия на науките". Осигуреното финансиране е изцяло с безвъзмездна финансова помощ.

Чрез осигурените средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде изготвен инвестиционен проект, който включва топлоизолиране на външните стени, подмяна на старата дървена дограма, топлоизолиране на покрива на сградата, конструктивно укрепване на сградата, осигуряване на достъпна среда и мерки за пожарна безопасност на сградата. Крайният срок за изпълнение на договора е 01.06.2026 г.