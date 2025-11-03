Откриха трупа на 58-годишен след пожар в къща в Хисаря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Запалването най-вероятно е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред

Безжизненото тяло на 58-годишен мъж е било открито след потушаването на пожар в къща в Хисаря, съобщиха от полицията.

Съобщението за пламъците било подадено към 23,40 ч. в четвъртък. Насочените към адреса огнеборци загасили пожара, обхванал струпаните множество вещи и отпадъци. При огледа в едно от помещенията обаче бил открит трупът на обитателя на имота.

От първоначалните данни се предполага, че запалването е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред. Работата по случая продължава.