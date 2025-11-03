ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21637327 www.24chasa.bg

Откриха трупа на 58-годишен след пожар в къща в Хисаря

24 часа Пловдив онлайн

1744
Пожарен автомобил. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив

Запалването най-вероятно е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред

Безжизненото тяло на 58-годишен мъж е било открито след потушаването на пожар в къща в Хисаря, съобщиха от полицията.

Съобщението за пламъците било подадено към 23,40 ч. в четвъртък. Насочените към адреса огнеборци загасили пожара, обхванал струпаните множество вещи и отпадъци. При огледа в едно от помещенията обаче бил открит трупът на обитателя на имота.

От първоначалните данни се предполага, че запалването е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред. Работата по случая продължава.

