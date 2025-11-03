ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

79-годишна е с опасност за живота, изскочила с триколка пред кола в Съединение

Взета й е кръвна проба за химически анализ, тестовете за алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор са отрицателни 

Възрастна жена е с опасност за живота след пътно произшествие в Съединение, съобщиха от МВР.

Инцидентът станал в събота преди обед. Пострадалата е на 79 години, а според предварителната информация тя внезапно се включила в пътното движение с управляваната електрическа триколка, блъскайки се в преминаващ лек автомобил. Транспортирана е в болница в тежко състояние, взета й е кръвна проба за химически анализ.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества на 20-годишния шофьор на колата са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

