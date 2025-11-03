ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха крадци, задигнали електроагрегат и компресор от дома на мъж в Първомай

24 часа Пловдив онлайн

Полиция СНИМКА: Пиксабей

Извършителите са на 30 и 44 г., познайници са на полицията

За по-малко от денонощие служителите на реда в Първомай разкриха извършители на домова кражба, съобщи МВР.

Работата започнала в сряда, когато местен жител се оплакал в полицията, че от адреса му са задигнати електроагрегат и компресор. Криминалистите бързо влезли в дирите на двама техни познайници, на 30 и 44 години. Мъжете са били задържани за едно денонощие, документирането на досъдебното производство продължава.

Криминално проявен и осъждан мъж е бил задържан и в Пловдив след поредно посегателство. Полицейската мярка е взета спрямо 52-годишен, който отнел с ловкост дамско портмоне с 200 лева и 150 евро. Действията по установяване на извършителя са предприети в сряда от служители на Трето районно управление, непосредствено след като потърпевшата собственичка потърсила тяхното съдействие. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Пиксабей

