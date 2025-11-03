18-годишен пиян чужденец потроши бариерата на болница в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тестът му с дрегер в Районното отчел над 2 промила

Солидно почерпен чужденец осъмна в ареста на пловдивското Второ районно управление за грубо нарушение на обществения ред, съобщиха от полицията.

Около 3,15 ч. в събота дежурен автопатрул бил насочен към сграда на болница на бул. "Пещерско шосе", където младеж във видимо неадекватно състояние с удари увредил бариера. Извършителят – 18-годишен чужд гражданин, е отведен в Районното, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 2 промила. Срещу задържания е образувано бързо производство за хулиганска проява.