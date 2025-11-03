ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен пиян чужденец потроши бариерата на болница в Пловдив

Полицай СНИМКА: Пиксабей

Тестът му с дрегер в Районното отчел над 2 промила

Солидно почерпен чужденец осъмна в ареста на пловдивското Второ районно управление за грубо нарушение на обществения ред, съобщиха от полицията. 

Около 3,15 ч. в събота дежурен автопатрул бил насочен към сграда на болница на бул. "Пещерско шосе", където младеж във видимо неадекватно състояние с удари увредил бариера. Извършителят – 18-годишен чужд гражданин, е отведен в Районното, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 2 промила. Срещу задържания е образувано бързо производство за хулиганска проява.

