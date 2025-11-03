ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

Шофьор блъсна няколко паркирани коли в Самоков, по-късно почина в болница

Шофьор на лек автомобил се е блъснал в паркирани коли в Самоков, а по-късно е починал в болница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - София. Сигналът за пътния инцидент е постъпил на 1 ноември. На място е установено, че лек автомобил се е блъснал в паркирани коли. След оплакване за прилошаване шофьорът е транспортиран от екип на спешната помощ в болница, където впоследствие 60-годишният мъж е починал, пише БТА. 

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство. 

