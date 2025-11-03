Млад мъж е с опасност за живота след катастрофа в Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежко пострадал тридесетгодишен мъж е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен след пътнотранспортно произшествие, съобщиха от болницата. Пациентът е претърпял черепно-мозъчна операция и в момента е на командно дишане. „Има опасност за живота на пациента“, съобщи д-р Хрисант Хрисантов – зам.-директор на болницата.

В реанимация е настанен и 21-годишен младеж, който е с общи контузии, но състоянието му е сравнително добро, без опасност за живота.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията в неделя малко след 16:00 часа. Пострадалите са откарани в болница.

По първоначални данни автомобилът, в който са пътували мъжете, е катастрофирал на бул. "Ичеренско шосе", пише БТА.

През почивните дни спешната помощ в лечебното заведение са потърсили двеста и десет души. Хоспитализирани са седемдесет и двама от тях. Извършени са двадесет операции и четири раждания.