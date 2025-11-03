ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21637582 www.24chasa.bg

Млад мъж е с опасност за живота след катастрофа в Сливен

1588
Линейка

Тежко пострадал тридесетгодишен мъж е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен след пътнотранспортно произшествие, съобщиха от болницата. Пациентът е претърпял черепно-мозъчна операция и в момента е на командно дишане. „Има опасност за живота на пациента“, съобщи д-р Хрисант Хрисантов – зам.-директор на болницата.

В реанимация е настанен и 21-годишен младеж, който е с общи контузии,  но състоянието му е сравнително добро, без опасност за живота.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията в неделя малко след 16:00 часа.  Пострадалите са откарани в болница.

По първоначални данни автомобилът, в който са пътували мъжете, е катастрофирал на бул. "Ичеренско шосе", пише БТА. 

През почивните дни спешната помощ в лечебното заведение са потърсили двеста и десет души. Хоспитализирани са седемдесет и двама от тях. Извършени са двадесет операции и четири раждания.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео, снимки)