Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

Издирват 85-годишната Елена. Може тя да е изчезналата на Витоша

85-годишната Елена Генова КАДЪР: Фейсбук/Lydia Ivanova

Издирва се 85-годишната Елена Генова. Тя последно е била в района на столичния квартал "Младост" 4 към 17 ч. в неделя. За това съобщава във фейсбук Лидия Иванова, която твърди, че е племенница на изчезналата. Иванова казва, че именно Генова може да е изчезналата жена на Витоша. 

85-годишната жена се е обадила към 2 часа, че се е изгубила в гориста местност

Ето какво гласи публикацията: 

Издирва се възрастна жена на 85 г., казва се Елена Генова. Била е в района на Младост 4, китайския магазин към 17 ч. в неделя. След това се обади към 02 ч., че се е изгубила и е в някаква гориста местност. Търсят я полицейски екипи. Моля, ако някой я е видял или има информация, да се обади в 7-мо районно управление.  

"Това ли е жената, която ПСС издирва по северния склон на Витоша?", пише потребител в свой коментар на публикацията.

"Да, така мисля. Аз съм нейна племенница. Когато ми се обади, каза че е в гората, останала без сили и пълзи. 112 се опитаха да я локализират по мобилна клетка, но данните им пратиха полицията в "Бояна". Едва ли е в състояние да ходи 13 км през нощта през пресечен терен", отговаря му племенницата на изчезналата 85-годишна жена. 

По-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) съобщиха, че се издирва жена в района на Северна Витоша. Данните за местоположението ѝ били разнопосочни.

