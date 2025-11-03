ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

София 16° / 14°
Пиян и дрогиран шофьор катастрофира в патрулка и опита да избяга

Диана Варникова

[email protected]

Полицейска кола Снимка: 24 часа архив

Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с полицейски екип. За радост след удара няма пострадали хора, а само леки материални щети. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Случката се разиграла снощи при опит за полицейска проверка на пътя между село Юндола и Якоруда. Униформените били в близост до разклона за село Пашови, когато забелязали криволичещ лек автомобил „Шкода". Те го последвали и подали светлинен и звуков сигнал с патрулния автомобил на шофьора му да спре. Той обаче не се подчинил и продължил по пътя си.

Органите на реда го приближили, но водачът на „"Шкодата" загубил управление и се блъснал в тях странично. След удара мъжът отново не спрял, а продължил по пътя си.

Едва след няколкостотин метра органите на реда успели да го спрат и задържат. Зад волана се оказал 41-годишен жител на якорудското село Черна Места. Екип на „Пътна полиция" го тествал с технически средства, като пробата му за алкохол отчела 2.34 промила, а пробата му за наркотици също се оказала положителна. Беглецът е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейска кола

