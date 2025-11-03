ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как се руши истинската сграда на Народното събрание (Снимки)

Руши се сградата на Народното събрание в София Снимки: Георги Палейков

Падаща мазилка, ограничителни ленти и пукнатини -  така изглежда в момента историческата сграда на Народното събрание в София.

Пред нея са поставени ограничителни ленти заради падаща мазилка и риск за преминаващите граждани. Мерките са взети по предписание на кметът на столичния район „Средец" Трайчо Трайков.

За рушащата се сграда съобщи Трайков преди дни.

Ремонтът на сградата трябваше да започне още през 2023 година, когато депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. За изминалите две години обаче видим резултат няма.

Сградата на Народното събрание е една от първите обществени сгради, построени след Освобождението.
Правителственото решение за построяване на сегашната сграда на Народното събрание е взето на 4 февруари 1884, като по това време министър-председател е Петко Каравелов. Проектът е изработен от архитекта Константин Йованович.
Сградата на парламента заема централно положение в композицията на площад „Народно събрание". Стилът ѝ е неоренесанс, като на фронтона е изписан девизът „Съединението прави силата", част и от националния герб на България. Сградата е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Руши се сградата на Народното събрание в София Снимки: Георги Палейков
