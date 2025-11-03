ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха пиян да кара нерегистриран мотопед в село ...

Мъж без книжка катастрофира пиян между селата Лещен и Гърмен

Неправоспособен шофьор катастрофира след употреба на алкохол между селата Лещен и Гърмен, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. Инцидентът е станал на 2 ноември около 12:30 часа, когато 40-годишният водач от село Гърмен е изгубил контрол над управлявания от него автомобил „Форд Фиеста“. В резултат автомобилът е напуснал пътното платно вляво по посока на движението и се е ударил в крайпътно дърво.

Шофьорът е с контузна рана на главата и счупен нос, а 18-годишен пътник в автомобила е с фрактури на лопатката и ключицата, информират от ОД на МВР-Благоевград.

Пробата за алкохол на водача е отчела 2,31 промила. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА. 

