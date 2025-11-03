На Капитан Андреево задържаха над 3800 фалшиви тонер касети

Митническите служители на граничния ни с Турция пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали 3818 фалшиви тонер касети, съобщиха от отдел „Връзки с обществеността“ на Агенция „Митници“. Незаконната стока е разкрита при проверка на камион, влизащ в страната от Турция и управляван от турски гражданин.

Превозното средство е отклонено от българските митнически власти за щателна проверка, след приложен метод „анализ на риска“, въпреки показаните от водача документи за превозваната стока. Проверката на камиона с рентген е показала необичайни плътности в товарното помещение, а при последвалия физически контрол са открити 388 кашона с тонер касети, на които са отбелязани надписи и изображения на две световноизвестни марки, пише БТА.

Съмнителната стока е задържана съобразно Европейския регламент за защита на интелектуалната собственост, а за откритите фалшификати е съобщено на правопритежателите на марките. От там са потвърдили, че разкритите тонери са фалшиви.

Последният случай на разкрити фалшиви стоки на граничния пункт Капитан Андреево е от 7 октомври т.г. Тогава при съвместна проверка митнически и гранични служители, предотвратиха опит за трафик на над 20 000 стоки с логото на защитени марки, предназначени за Унгария.