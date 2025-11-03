Под патронажа на вицепрезидента Йотова в София се проведе концерт с участието на банатски българи

Концертът "Глас: Симфонична интерпретация на българската музика" се проведе в зала "България" под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. Проектът е на Съюза на банатските българи и младия композитор банатски българин Джеордже Денис, той представя симфонично звучене на българския фолклор. Концертът се проведе под акомпанимента на Софийската филхармония с диригент маестро Константин Илиевски, съобщават от предизенсдтвото.

Банатските българи са най-старата българска диаспора в Румъния. Те са официално признато малцинство и имат свой депутат в парламента – Георги Наков.

"Независимо къде живеем по света, ние сме българи и ни свързва голямата любов към България. Свързва ни необятната територия на българския език", посочи в приветствието си Илияна Йотова.

"Вие сте пряката връзка между Родината и нейните чеда, които не живеят в нея",с тези думи Георги Наков благодари на вицепрезидента за подкрепата за банатските българи.

С концерта в София бяха отбелязани знакови годишнини за банатските българи в Румъния. Тази година се навършват 280 години от създаването на първото българско училище зад граница – Теоретичния лицей "Св. св. Кирил и Методий" в Стар Бешенов. През септември вицепрезидентът Йотова беше официален гост на честването на юбилея му. През 2025-а се отбелязват и 35 години от създаването на Съюза на банатските българи и издаването на първия брой на вестника на дружеството "Наша глас".