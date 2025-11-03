"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елате на изложението „Средно образование в чужбина“ на 8 ноември (събота) от 11:00 ч. в Гранд Хотел Милениум София. Участието е безплатно – необходимо е единствено предварителна регистрация ТУК.

В свят, който се променя с невероятна скорост, доброто образование е най-сигурната инвестиция в бъдещето. Обучението в пансионно училище в чужбина дава на децата не просто знания, а самостоятелност, увереност и широта на мисленето. Те живеят и учат в международна среда, изграждат приятелства с връстници от различни култури и се подготвят за успех в глобалния свят.

На 8 ноември в Гранд Хотел Милениум София ще имате възможност да се срещнете лично с представители на близо 40 престижни пансионни училища от Великобритания, Швейцария, Испания, Германия, Италия, САЩ и други държави.

Научете повече за техните програми, кампуси и стипендии – и направете първата стъпка към световно образование. Регистрирайте се ТУК и осигурете мястото си.

Сред училищата, които ще присъстват на събитието:

St Clare’s, Oxford – международно училище с отлична академична репутация, предлагащо IB Diploma и курсове за подготовка за университет. Учениците се обучават в космополитна среда в сърцето на Оксфорд – града на знанието.

– международно училище с отлична академична репутация, предлагащо IB Diploma и курсове за подготовка за университет. Учениците се обучават в космополитна среда в сърцето на Оксфорд – града на знанието. The Leys School – едно от най-престижните училища в Европа, разположено в Кеймбридж. Отличава се с висок академичен стандарт, богати възможности за извънкласни дейности и баланс между традиция и съвременен подход.

– едно от най-престижните училища в Европа, разположено в Кеймбридж. Отличава се с висок академичен стандарт, богати възможности за извънкласни дейности и баланс между традиция и съвременен подход. Ardingly College – иновативно училище, което съчетава класически академични принципи с акцент върху науки, технологии и глобално лидерство.

Изложението „Средно образование в чужбина“ се организира съвместно от консултантските агенции Sky Lines и Edlanta.